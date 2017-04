Taaramäe ja Kangert stardivad Liege-Bastogne-Liege’il

Kolmapäeval toimunud Fleche Wallonne näitas, et Kangert on heas vormis. Paraku rikkus tema võimaliku hea tulemuse 20 km enne lõppu purunenud rehv, kirjutab Rattauudised.ee.

Fännid ootavad huviga, milline on Giro d’Italiaks valmistuva Taaramäe seisund. Mees tegi viimase stardi 26. märtsil Kataloonia tuuri 7. etapil. Käesoleval hooajal on Taaramäe tulemused jäänud tagasihoidlikeks ning ta on kindlasti motiveeritud tõestama, et on suuteline enamaks.

Lisaks Taaramäele kuuluvad Katjuša-Alpecini koosseisu José Goncalves (POR), Pavel Kotšetkov (RUS), Maurits Lammertink (NED), Alberto Losada (ESP), Matvei Mamõkin (RUS), Tiago Machado (POR) ja Angel Vicioso (ESP). Astana pole veel oma lõplikku stardinimekirja avaldanud.

Aasta tagasi võidutses Liege-Bastogne-Liege’il Wout Poels (Sky), suurfavoriidiks peetakse neljandat aastat järjest Fleche Wallonel esikoha pälvinud Alejandro Valverdet (Movistar), kes oli Liege-Bastogne-Liege’il parim tunamullu. Favoriitide hulka kuuluvad kindlasti ka Quick-Step Floorsi ratturid Philippe Gilbert, Dan Martin ja Julian Alaphilippe ning Michal Kwiatkowski (Sky).