Selveri diagonaal: oleme suutnud enda emotsiooni hoida

"Meile tõi võidu parem rünnak ja hea emotsioon," lausus Selveri diagonaal Oliver Orav ETV-le. "Kolmas sett läks meil vastuvõtu nahka, kuid Tartu servis ka hästi."

Orava sõnul peitub Selveri edu võti vaimses pooles. "Me oleme suutnud oma emotsiooni paremini hoida kui Tartu," analüüsis Orav. "Lisaks sellele on meil toiminud vastuvõtt ja rünnak."