Arno Pijpers: tulemused on head, aga mängukvaliteet peab paranema

"Ma ei arva, et me nii väga hästi mängisime, aga tõsi, meie kaitse mängis väga hästi. Ma arvan, et me peaksime ise palli vallates veidi paremini tegutsema. See oleks olnud ka võimalik, sest väljakul oli palju vaba ruumi," sõnas Pijpers pärast mängu ETV-le antud intervjuus.

Vaatamata vähemalt hetkeks endale saadud liidrikohast soovib Pijpers meestelt näha palju paremat tegutsemist: "Me peaksime mängima palju paremini. Tulemused on olnud okeid, aga mängukvaliteet peab saama paremaks. See on loogiline, sest me oleme alles noor tiim ja areneme, kuid me pole veel piisavalt head sellisel tasemel püsimiseks."

"Nullimängude põhjus pole vaid kaitses, põhjuseks on hea organiseeritus. Kaitse algab ründemängijatest ning kõik peavad tegema oma tööd. Kui poolkaitsjad teevad ka oma tööd korralikult, siis annab see kaitseliinile võimaluse mängida hästi. Seda ei tuleks näha vaid kaitsemängijate perspektiivist, sest kogu tiim mängis selles vallas hästi," selgitas Pijpers Flora viiendat järjestikkust nullimängu.