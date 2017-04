Hokikoondise uus peatreener: parandamisruumi veel on

Viimased kaks aastat Eesti koondist juhendanud soomlane Jussi Tupamäki lahkub peatreeneri ametist pärast eelseisvat MM-turniiri ning teatepulga võtab üle 31-aastane Spiros Anastasiadis. "Kui hakkasime järgmist sammu tegema, siis otsustasime, et tahame liikuda Põhja-Ameerika poole," ütles Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras ETV spordisaatele.

Põhja-Ameerikas nii profiklubis kui ka ülikooli meeskonnas treeneritööd teinud Anastasiadis tutvus Eesti hokiga esimest korda kaks aastat tagasi Lõuna-Korea koondise treenerina. "Kindlasti on meeskond praegu parem sellest, keda nägin kaks aastat tagasi," lausus Anastasiadis. "Parandamisruumi on veel, aga see meeskond on valmis väga kõvasti tööd tegema. Jussi (Tupamäki - toim.) meeskonnas on mängijad, kes on muutustega hokikultuuris kaasa läinud ning jääl on näha tugevat võitlusvaimu. Iseloomuga meeskond jätab alati hea mulje."

Tulevane peatreener sõidab ka koondisega ülehomme algavale 2. divisjoni MM-turniirile Belfasti. "Meie peamiseks eesmärgiks on püsimajäämine," tunnistas Parras. "Tsükli lõpus aga võiksime selles grupis juba mängida medalitele."