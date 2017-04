Eesti jäähokikoondise peatreeneriks määrati kanadalane

Praegune treener Jussi Tupamäki lahkub ametist Belfastis toimuva MM-i I divisjoni B-grupi turniiri järel ning asub juhendama Austria klubi EC Bregenzerwald.

Anastasiadis sõlmis Eesti Jäähokiliiduga lepingu üheks hooajaks koos võimalusega seda veel aasta võrra pikendada. Sarnaselt Tupamäkile saab Anastasiadisest nii Eesti jäähokikoondise peatreener kui EJHL-i vastutav treener, kelle oluliseks ülesandeks on mängijate arendamine ja treenerite koolitamine.

Peagi 32-aastaseks saav Anastasiadis on treenerina töötanud üheksa aastat. Muuhulgas on ta juhendanud NHL-i tütarliiga AHL-i klubi Grand Rapids Griffins, mis on Detroit Red Wingsi farmklubi. Hetkel töötab Anastasiadis Kanada ülikooliliigas CIS Lethbridge’i ülikooli peatreerina, kus ta jätkab tööd ka Eesti koondise juhendamise kõrvalt. Samuti on Anastasiadis olnud Lõuna-Korea noortekoondiste peatreener ning koondise abitreener.

“Olin Lõuna-Korea noortekoondisega 2015. aasta märtsis Tallinnas ja armusin sellesse linna. Inimesed olid siin väga kenad ja vabatahtlikud abivalmid. Tundsin juba siis, et tahan siia tagasi tulla, aga poleks ette kujutanud, et selline võimalus ka päriselt avaneb. Olen paari päeva jooksul näinud ühte Eesti koondise treeningut ja kahte treeningmängu ning leian, et kuigi meeskonna areng on viimase paari aastaga olnud väga suur, siis on vaja veel palju tööd teha," ütles Anastasiadis.

“Kui saime teada, et koondise praegusel peatreeneril Jussi Tapamäkil avaneb võimalus sel aastal edasi liikuda, siis hakkasime uurima keda saaksime tema asemele tuua. Tahtsime liikuda eemale Soome hokist ja näha, kas kuskil on midagi, millega saaksime end edasi arendada. Seega vaatasimegi Kanada ja USA poole ning leidsime õnneks Spirose,” selgitas Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras.

Homme varahommikul lendab Anastasiadis koos Eesti koondisega Belfasti, kus jälgib meeskonna esimesi kohtumisi MM-il Leedu ja Suurbritannia vastu. Seejärel naaseb Anastasiadis Kanadasse.