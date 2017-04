Ogier püüab Argentinas ainsat puuduolevat võitu

"Igal aastal oleme läinud sinna võitu püüdma ja nii ka tänavu," ei varjanud MM-sarja üldliider Ogier, kellel on Argentinast ette näidata kolm teist kohta. "Avapäeval lükkame teistele teed lahti ja pinnas on seal selline, millel me pole tänavu sõitnud. Tegemist on küll kruusaga, kuid see on hoopis teistsugune kui Mehhikos."

Ogier hinnangul ootab neid ees raske nädalavahetus. "Argentina teed on pehmed ning liivased," kirjeldas Ogier. "Seega peame seal leidma tasakaalu kiiruse ja vastupidavuse vahel."