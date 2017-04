Latvala: mul on Argentinast head mälestused

Autoralli MM-sarjas teist kohta hoidev soomlasest Toyota piloot Jari-Matti Latvala on järgmisel nädalavahetusel Argentinas toimuva etapi eel optimistlik.

"Mul on Argentinast head mälestused," ütles Latvala. "Võitsin seal kolm aastat tagasi ning mullu juhtisin võistlust seni, kuni sõitsin probleemide tõttu teelt välja."

Latvala sõnul on Argentina teed pehmed, kuid hea pidamisega. "Kahe esimese päeva katsed on kiired, kuid kolmandal päeval ootavad meid ees kurvilised teed," tutvustas soomlane Lõuna-Ameerika olusid. "Kuigi Mehhikos ei leidnud me õiget auto seadistust, oleme nüüd leidnud häid lahendusi."