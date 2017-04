FOTO | Renault tutvustas tuleviku vormel-1 autot

Renault esitles eile alanud Shanghai autonäitusel R.S. 2027 Vision ideeautot ning avaldas oma prognoosi, et kümne aasta pärast on vormel 1 sarjas rambivalguses inimene. Ta istub võimsa mootoriga varustatud autos, mis laseb tal demonstreerida oma oskusi, ning publikule on nähtav kogu vaatemäng.

Selleks, et vormel 1 muutuks kaasahaaravamaks, tuleks Renault’ visiooni järgi nii võistlusraja ääres kui ka kodus võidusõitu jälgivatele fännidele teha piloodid paremini nähtavaks:

- Läbipaistev juhikoht kindlustab pealtvaatajatele parema ülevaate piloodi tööst. Vastupidav ja kerge kere on 3D-prinditud. Kere kuju on juhi järgi vormitud ning väljendab ka seda ideed, et Renault’ tavaautode disain on inimkehast inspireeritud.

- Läbipaistev on ka kiiver, mis võimaldab fännidel jälgida piloodi nägu ja ilmeid.

- Ratastega on integreeritud LED aktiivvalgustus, mis edastab informatsiooni, muu hulgas juhi positsiooni ja auto energiavaru. See võimaldab publikul ja televaatajatel paremini võistluse hetkeseisu mõista.

- Rooliratta keskel asuv digiekraan teavitab juhti tema kohast “fänniedetabelis”, mille määrab pealtvaatajate hinnang sotsiaalmeedias ja mis annab piloodile viimasteks ringideks vajaliku lisaergutuse.

- Interneti kaudu on fännidele kättesaadavad osa telemeetriaandmetest, mis tähendavad lisaandmeid võidusõidu ja selle strateegia paremaks mõistmiseks. Need andmed tähendavad reaalajas mängijatele võimalust GP-l osaleda ja oma iidolitega võidu kihutada.

Disaini osas ennustab Renault vormel 1-le, et juurde tuleb visuaalset atraktiivsust – see aitab võidusõidufännide kõrvale võistlust jälgima meelitada ka uut publikut:

- Võistluses osalevad sõidukid on ka edaspidi äratuntavalt F1 vormelid: pikk ja sale ninaosa, külgpontoonid ja neli katmata ratast. Disainis on rohkem näha peenemat viimistlust, aga samas ka rohkem agressiivsust.

- Lisaks võimsuse ja energiaefektiivsuse optimeerimise ülesandele tuleb vormelitel hakata televaatajate ja võistlusraja äärde vaatama tulnud publikuga rohkem suhtlema. Vormelitele lisatakse aktiivvalgustussüsteemid ja aktiiv-aerodünaamika.

- Visuaalselt on R.S. 2027 Visionil ühiseid jooni Renault' sõiduautodega – näiteks C-kujulised LED esituled ja valgustatud Renault teemantlogo mootorikattel.

- Et muuta vaatemäng pealtvaatajate jaoks veelgi atraktiivsemaks, siis elektrilise sõidurežiimi aktiveerimisel muutub mainitud valgustuse värv valgest siniseks.

Turvalisus, Renault Grupi üks prioriteete, kuulub vormel-1 teemaderingi mõistagi ka 2027. aastal. Renault ennustab:

- F1 autod saavad isejuhtimisfunktsiooni. See rakendub automaatselt juhtumite korral nagu ohutusauto, virtuaalne ohutusauto, kollased lipud jne. Sel juhul võtab auto juhtimise üle ning hoolitseb reeglite (möödasõidukeeld, kiiruspiirangud jne) täitmise eest. Väheneb ka avariide riski ja suureneb turvalisus.

- Vormeli kinnine kokpit kaitseb pilooti lendava prahi ja muude võimalike vigastusi tekitavate objektide eest. Aerodünaamiline kuppel on valmistatud löökidele ja tulele eriti vastupidavast polükarbonaadist.

- Kuplit raamivad kaks titaanist turvakaart, mis auto ümberpaiskumisel kerkivad millisekunditega oma peidukohtadest välja. Need tekitavad auto ja maapinna vahele ruumi, et piloot saaks autost väljuda.

- Kaks eelnevat lahendust kindlustavad, et piloot saaks avariis ümber paiskunud vormelist väljuda, kuid need muudavad lihtsamaks ka päästeteenistuse töö.

Turvalisust tõstaks ka tuleviku F1 autode ultraühendatus – st autod vahetavad sujuvalt infot võidusõidus parasjagu toimuva kohta:

- Sõidukitevaheline kommunikatsioon võistluse käigus võimaldab juhil saada täpselt teada, kus kõik tema konkurendid kas ringrajal või boksiteel asuvad. Infot edastatakse ka boksitee avariiennetussüsteemile, mis väldib startimist samal ajal, kui teine auto temast möödub.

- Sõiduki-ja-ümbritseva-vaheline kommunikatsioon roolirattal asuva digiekraani lisafunktsioonide abil võimaldab saada reaalajas info võidusõidudirektori käskude, näiteks kollaste või siniste lippude kohta. Samuti on võimalik otseühendus iga rajaosa valvava personaliga.

Renault’ visioon 2027. aastaks käsitleb ka jätkusuutlikke tehnoloogiaid ja süsteeme ning süsinikujalajälje vähendamist vormel-1 sarjas:

- 3D-printimine hoiaks kokku F1 auto detailide valmistamiseks kuluvas ajas ja vajaminevates seadmetes. Printimist on kasutatud R.S. 2027 Visioni juures nagu ka 2016. aastal Pariisi autonäitusel esitletud TREZORI juures, mis tähistab ametlikul uut algust Renault uues disainitsüklis.

- 3D-printerites kasutatavad uued materjalid on paremini taaskasutatavad kui paljud komposiitmaterjalid, mille nad asendavad.

Need lahendused muutaksid vormelid turvalisemaks ja puhtamaks, kuid ei too ohvriks F1 olemust.

Renault’ visioon F1-st 2027. aastaks käsitleb ka vastutustundlikkust kulude kasutamise osas. Väiksemate kuludega suudab F1 pikemaajaliselt ligi meelitada rohkemaid tootjaid:

- Selle saavutamiseks võetakse kasutusele standardkomponendid, mis muudab sarja osalejate jaoks odavamaks: otseselt autode suutlikkust mittepuudutavad detailid tarnib kindel FIA poolt väljavalitud pakkuja.

- Piirates autode aerodünaamika juures tehtavat arendustööd, vähendatakse detailide tootmise ja tuuletunnelite kulusid. Muuta tohib ainult esi- ja tagatiibu, mootorikatet, auto põhja ja difuusorit ning ühe hooaja jooksul on lubatud kasutada ainult kolme konfiguratsiooni.

- Ollakse pragmaatilisemad ning kasutatakse taskukohasema hinnaga tehnoloogiaid. Näiteks asendatakse ülikeerukad hüdraulilised vedrustused lihtsamate aktiivvedrustustega (kuid mis suudavad koguda muidu kaotatavat energiat).

Finantsiliselt võrdsed tingimused tagavad meeskondadele sarnasema konkurentsivõime ja pealtvaatajatele põnevama vaatemängu.

Et paremini kohaneda televisioonipubliku eelistuste ja ülekannete formaadi trendidega, uuris Renault ka võimalusi, kuidas võiks vormel-1 muutuda 2027. aastaks senisest atraktiivsemaks meelelahutuseks.

Grand Prix' nädalavahetuste formaati võiks muuta vaheldusrikkamaks ning võimaldaks paremini tutvustada piloote:

- Pühapäevast põhisõitu lühendada 250 kilomeetrini (tänase umbes 300 asemel) ja jagatakse kaheks: esmalt pikem võidusõit ja teiseks lühem sprindivõistlus nimega ‘Lõpuspurt.’

- ‘Kollanokkade öösõit’, milles võistlevad meeskondade varupiloodid ja oma esimest hooaega F1-s osalevad piloodid. Võidusõit toimuks reede õhtul enne laupäevast ametlikku treeningut.

Oma tulevikuvisiooniga saadab Renault selle spordiala fännidele jõulise sõnumi: F1 ootavad ees põnevad ajad.

- Renault on vormel-1 maailmas põhitegija veel suuremal määral kui kunagi varem ning kavatseb seda rolli säilitada veel vähemalt järgmised kümne aastat.

- Nende kümne aasta jooksul jõuavad mootorispordis lihvitud innovatsioonid nii Renault' kui ka Renault Sport Carsi mudelivaliku sõiduautodele.