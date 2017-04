Rapla kapten Pirgit Püü: see ei olnud veel meie lagi

"See ei olnud täna veel meie lagi," arvas Rapla naiskonna kapten Pirgit Püü kohtumise järel ERR-ile. "Meis on veel natuke särtsu. Raplas on uskumatult lihtne mängida, siin tundub palju ruumi olevat, võistkond vajub väljakul laiali ja kõigil on palju ruumi. Siin on palju mugavam mängida kui TLÜ saalis ja see võimaldab meil kiiret korvpalli mängida."

Toona Audentes/Löfbergs Lila nime kandnud naiskonna eest juba 15-aastasena meistriliiga debüüdi teinud Püü mängis enne seda KK Rapla eest.

"Ma mängisin siin aastaid Tiiu Kose käe all," meenutas Püü. "A-klass, B-klass - iga päev sai siia sõidetud, isa läks jalgpalli-, mina korvpallitrenni. On hea tagasi olla, see tekitab koduse tunde. Kuigi ma ei ole Raplas naisteklassis kunagi mänginud, teavad inimesed mind ikkagi nägupidi. See tekitab väga sooja tunde."

Mis saab finaalseerias otsustavaks? "Seda on raske öelda. Ütleks nii, et võib-olla see, kellel on kindlam närv. Eks see laupäevane mäng ole üks kõva loterii. Mõlemal naiskonnal on selg vastu seina – meie tahame ära võtta, nemad ei saa ära anda. Ma arvan, et on vaja kindlat kätt, loodame, et tuleb hea mäng."