Rits Frierile: meil Eestis mängitakse lõpusireenini

"Meil on üks mäng veel jäänud, täna mängisime oma tempoga ja olin väga rahul," sõnas Rapla naiskonna peatreener Howard Frier pärast kohtumist ERR-ile.

"Täna oli natuke kaheldav vile," arvas TLÜ naiskonna juhendaja Janne Rits. "Seda, mis alguses võeti ära, pärast ei võetud – väga ebaühtlane. Ma ei aja kohtunike kaela, ju ei sobi meile see suur Rapla saal. Proovime uuesti."

Miks teie naiskond nii palju pallikaotusi teeb? "Kui me vaatame, kes neid pallikaotusi teevad, on see neile andeks antav," arvas Rits.

Howard, teie naiskonnal oli täna mitmekesisem skoorijate arv. Kas välismängijad, kes teil on, õigustasid end täna rohkem, kui esimestes mängudes? "See oli meie plaan, tahtsime palli kindlasti rohkem jagada," kinnitas Rapla juhendaja.

Mängu esimesel poolajal suutis Rapla naiskond oma kaitse korralikult lukku panna, kui vastastel lubati visata vaid 19 silma ja poolaeg võideti 35:19. Teisel poolajal tuli rünnaku käima saanud Tallinna Ülikool küll lähemale, kuid Rapla naised suutsid edu hoida.„Ma arvan, et täna lihtsalt läks nii," sõnas Frier peaaegu käest antud edu kohta. "Nagu ma ütlesin, mängisime meie tempoga, aga iga mäng on erinev. Nüüd peame vaatama, mis järgmine mäng toob."

Kui kohtumise lõpuni oli jäänud kaks sekundit, oli Rapla kümnepunktilises eduseisus, kuid Rits otsustas võtta minutilise mõttepausi. Frier ei saatnud oma naiskonda väljakule, mistõttu õnnestus Samantha MacKay'l tabava kolmepunktiviskega lõpusireeniks vahe seitsmele punktile vähendada.

"Meie jaoks käib mäng seeria lõpuni, mitte mängu lõpuni. Tänane statement – lõpus niimoodi seista – meie mängime Eesti korvpallis lõpuni," õigustas Rits otsust time-out võtta.

"Me ei saanud aru, miks time-out'i vaja oli," vastas Frier. "Mäng oli juba otsustatud, miks selles olukorras time-out võtta? Äkki keegi saab vigastada, minu meelest oli mäng juba läbi."

"Me võitlesime täna lõpuni, võitlus lõppeb siis, kui on kõik, mitte siis, kui on kaks sekundit lõpuni," andis Rits vastulause. "Mäng lõppeb koos sireeniga."