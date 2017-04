Ott Tänak Argentina ralli eel: loodame varasemat ebaõnne parandada

"See ei sarnane mulle meeldivate kiirete rallidega, kus saab kasutada terve tee laiust, sest siin on alati oht millelegi otsa sõita," iseloomustas Tänak M-Spordi meeskonna pressiteate vahendusel Argentina teid. "Tihti võivad teele sattuda kivid, peab oma silmi pidevalt lahti hoidma ning teadma, milliseid riske tasub võtta ja milliseid mitte."

Argentina MM-ralli sõidetakse 27.-30. aprillini Cordoba linna lähistel, kokku on kavas 18 kiiruskatset. Tänaku senine parim tulemus on pärit 2012. aastast, mil ta lõpetas ralli kümnendana.

"Varasematel aastatel pole mul Argentinas just eriti õnne olnud, kuid ma tunnen, et oleme selle parandamiseks jõudsalt tööd teinud ja oleks tore, kui me suudaks sel aastal tulemusi parandada," tõdes Tänak.

"Meil oli eelmisel nädalal hea test, tegime palju tööd, et rooli taga isegi paremat tunnetust saada. Ma ootan järgmist nädalat ning usun, et meil on hea võimalus tugeva tulemuse saavutamiseks."

"Argentina ralli on ainus, mida ma pole koos Julieniga (Ingrassia, Ogier' kaardilugeja - toim.) veel võitnud ja me alustame seda igal aastal lootusega lõpuks triumfeerida," sõnas Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier. "See pole muutunud ka tänavu – me tahame võita, kuid see ei saa kerge olema."

"Pinnaseks on küll kruus, kuid see on sootuks erinev kruusast, millel sõitsime Mehhikos. Argentinas on teed hoopis pehmemad ja liivasemad."