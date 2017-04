Üks Madridi klubi mängib ka sel aastal Meistrite liiga finaalis

Seekord poolfinaalis vastamisi minevad Madridi klubid Atletico ja Real mängisid nii 2014. kui 2016. aasta turniiride finaalis. Teises poolfinaalpaaris kohtuvad Monaco ja Juventus.

Poolfinaalide esimesed vastasseisud leiavad aset 2.-3. mail, korduskohtumised peetakse nädal hiljem. Meistrite liiga finaal peetakse 3. juunil Cardiffis.

