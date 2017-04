Treeningväljakul kokku kukkunud Inglismaa ekskoondislane suri

"Šokki ja kurbust, mida me klubis tunneme, ei saa sõnadesse panna," sõnas Tottenhami treenerite pealik John McDermott klubi pressiteate vahendusel. Ehiogu oli 44 aasta vanune.

Oma mängijakarjääri jooksul peamiselt Aston Villat ja Middlesbrough'd esindanud kaitsja mängis neljal korral ka Inglismaa koondise eest ja lõi 2001. aastal Hispaania vastu ka ühe värava.

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk

We're devastated to hear the news that Ugo Ehiogu has passed away.



Our thoughts and sympathies are with all lucky enough to know him. pic.twitter.com/UXT4CXNIne