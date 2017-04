Endine snuukri maailmameister: videomängusõltuvus kahjustas mu karjääri

2010. aastal snuukri maailmameistriks tulnud ning praegu maailma edetabelis üheksandal kohal olev austraallane Neil Robertson tunnistas, et videomängusõltuvus on tema karjääri tugevalt mõjutanud.

"Kui sa oled noor mees, kes elab üksi ja teeb tavalist tööd, tuled sellega (videomängude mängimisega - toim.) toime," rääkis Robertson intervjuus Eurospordile. "Sa ei saa aga võita professionaalseid snuukrimänge, kui sa oled väsinud. Varem jäin õhtuti League of Legends'it (internetipõhine rollimäng) mängima. Järsku oli kell kuus hommikul, linnud laulsid ja ma mõtlesin endamisi: "Jumal küll, ma pean paari tunni pärast ärkama, et poega kooli viia ning seejärel trenni minema." Millie (Robertsoni elukaaslane) vihkab seda mängu ja see on nüüd meie majas keelatud. Õigusega – see on kohutav.”

Hiinas toimunud snuukriturniiril viibides ei saanud Robertson osaleda rollimängu World of Warcraft'i reidil. "Kui ma Hiinasse jõudsin, oli internetiühendus nii halb, et ma ei saanud oma mängukaaslastega kontakti," rääkis austraallane. "Ma olin neli-viis päeva maruvihane ja mõtlesin ainult sellest, kuidas ma koju tagasi saaksin. Ma kaotasin oma koha reidis ning ühtlasi mõistsin, et see sai minu jaoks tähtsamaks kui snuuker, mis on hullumeelne."

Robertsoni sõnul pole ta ainus maailma tipp, kes sarnase sõltuvuse all on kannatanud. "Ding (Junhui, maailma edetabeli neljas) mängis ka pidevalt League of Legends'it," sõnas Robertson. "Ma arvan, et see on põhjuseks, miks tal kaks või kolm aastat tagasi kehv hooaeg oli. Me mängisime sülearvutite taha liimituna mõlemad seda mängu väsimatult."

Hooajal 2013/14 sai Robertsonist esimene mängija, kes ühe hooaja jooksul jõudnud saja century break'ini ehk sajase seeriani. "Nendel aastatel oleks ma pidanud lööma 120 sajast seeriat, aga ma sattusin (jalgpallimängust) FIFA 14 sõltuvusse," tunnistas Robertson. "See mõjutas tugevalt mu hooaja teist poolt – ma ei ütle, et ma oleks võitnud rohkem turniire, kui ma poleks videomänge mänginud, aga ma usun, et mul oleks olnud rohkem võimalusi paremaid tulemusi näidata."

Nüüdseks on Robertson suutnud sõltuvuse selja taha jätta ja tegeleb vabal ajal Warhammer'i kujukeste maalimisega. "Ma viin oma poja pärast koolipäeva välja, me lähme parki ja mängime jalgpalli," rääkis endine maailma esinumber. "On kurb näha, et tänapäeval ei mängi lapsed enam väljas. Tühjad jalgpalliväravad, tühjad korvpalliväljakud ning tühjad snuukrihallid – nad on kodus ja mängivad videomänge."