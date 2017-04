Tiitlikaitsja FCI loodab tänases telemängus Flora kaotuseta seeria lõpetada

Omavahel on meeskonnad sel hooajal ka korra juba kohtunud, kui hooaja avanud superkarikafinaalis teenis FCI kindla 5:0 võidu, kirjutab jalgpall.ee. Pärast seda on nende võistkondade teed läinud erinevat rada – FCI on kuue kohtumisega teeninud 3 võitu ja 3 kaotust ning hetkel leiavad nad ennast 9 punktiga kuuendalt kohalt. FC Flora on suutnud senini kaotusi vältida ning nelja võidu ja kahe viigiga on kogutud 14 punkti, mis annab Levadia järel hetkel teise koha. FCI loodab seega koduväljakul Flora hoogu veidi vähendada.

Eelmisel hooajal pakkusid need kaks Premium liigas kohati vägagi põnevaid ja tasavägiseid vastasseise. Flora suutis kahel korral võidu endale napsata, korra oli parem FCI ning üks kohtumine jäi ka viiki.

FCI peatreener Aleksandr Puštov: "Naasmiseks võitlusesse meistritiitli eest peame võitma! Vastane on hooaega alustanud edukalt ega pole veel kordagi kaotanud. Anname endast kõik, et esimese võidu nende üle haaraksime just meie!"

Kaitsja Roman Nesterovski: "Flora on tugev ja ambitsioonikas meeskond, kes kindlasti tahab võtta Superkarika eest revanši. Valmistume selleks mänguks väga tõsiselt. Kõik mängijad mõistavad, kui tähtis on võtta see võit Flora üle. Anname endast 3 punkti eest maksimumi. Soovime rõõmustada oma fänne ilusa ja tulemusliku mänguga."

Flora peatreener Arno Pijpers: "Meid on ees ootamas võõrsilmäng valitseva meistri Infoneti vastu. Selle hooaja üks kõige keerulisemaid mänge. Kuid samas ka üks kõige tähtsamaid, sest see mäng näitab, kui kaugel on FC Flora võistkond oma arengult. Meie jaoks on ka see test, kas me see aasta oleme võimelised mängima meistritiitli peale."

Kaitsja Gert Kams: "Ees ootamas tuline lahing valitseva meistri Infonetiga nende koduväljakul. Valitseva meistri vastu on alati suur väljakutse mängida. Meeskond on mänguks valmis ja ootab Lasnamäele palju poolehoidjaid."

Pileti hind 5 eurot, klubikaardiga sissepääs tasuta.

Kohtunik: Grigori Ošomkov

Abikohtunikud: Aron Härsing ja Martin Lember

4. kohtunik: Kristo Külljastinen