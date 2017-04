Hokikoondise peatreener lahkub MM-i järel ametist

Eesti koondis osaleb Põhja-Iirimaal MM-i I divisjoni B-grupi turniiril, mis vältab 23. kuni 29. aprillini, vastasteks on mängude järjekorras Leedu, Suurbritannia, Jaapan, Horvaatia ja Holland.

Mais asub 39-aastane soomlane juhendama Austria klubi EC Bregenzerwald, mis mängib Austria, Itaalia ja Sloveenia meeskondi ühendavas Sky Alps Hockey League'is. Tegemist on piirkonna tugevuselt teise jäähokiliigaga Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) järel.

Jussi Tupamäki alustas Eesti koondise peatreenerina ametis 2015. aasta kevadel, juhendades meeskonda MM-i I divisjoni B-grupi turniiril Eindhovenis. Sama aasta suvel sai Tupamäkist EJHL-i vastutav peatreener, kes jälgis kahe hooaja jooksul kõikide Eesti jääkoondiste ning koondise vaatevälja kuuluvate hokimängijate üldist arengut.

"Olen Jussile Eesti jäähoki heaks tehtud töö eest ülimalt tänulik," sõnas Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras. "Jussi käe all astusid nii Eesti jäähokikoondis kui noortekoondised oma arenguteel suure sammu edasi, eriti väljendub see mängijate julgemas litriga mängimises. Ta oli koondise mängijatele suurepärane nõustaja ja mentor, aidates neid nii karjääri pkaneerimisel kui üldises arengus nii isiksuste kui inimestena. Samuti andis Jussi väga olulise panuse Eesti jäähokitreenerite koolitamisse. Soovin Jussile tema uueks väljakutseks palju edu ja kordaminekuid ning usun ja loodan, et meie koostöö saab tulevikus jätku."

"Mulle meeldis väga Eestis olla ja siin jäähokit edendada. Eesti hoki on minu jaoks südameasi ning ma ei unusta seda kunagi. Arvan, et koondise üldine mängutase on tõusnud ning oleme saavutanud ühise vaimsuse. Olen kõikide Eesti mängijate jaoks alati olemas ning aitan neid ka edaspidi nii palju kui oskan ja suudan," ütles kahe aastaga Eesti keele selgeks õppinud Tupamäki. "Võimalus profiklubiga igapäevaselt tööd teha on põnev väljakutse, millest unistab iga treener. Loodetavasti õnnestub mul uues klubis Eesti jäähokiga koostöösidemeid luua."

Eesti Jäähokiliit tutvustab Eesti koondise uut peatreenerit reedel.