Gert Kullamäe: kahju on, et rahvas ei tule saali

"Ega siin nalja ei ole kellelgi, kõik mängivad 7-8 mehega. Meeskonnad on kõik koostatud väga õrnalt, nagu meiegi. Mingeid reserve siin kellelgi pole, ei meil ega Raplal," vaatas Tartu peatreener Gert Kullamäe juba poolfinaalseeria suunas.

"Mulle eriti südamelähedane on see, et leiaks ka inimesed tee saali. Kuidagi kahju on, et mängijad siin rassivad ja kõva andmine käib, aga rahvas ei tule saali. Ei tea, kas nad on meist väsinud. Loodetavasti poolfinaalseerias Raplas tuleb palju inimesi saali ja nad tõmbavad ka Tartu inimesed käima," muretses Kullamäe.

TLÜ/Kalevi peatreener Raido Roos: "Mul on hea meel, et see hooaeg lõppes sellisel toonil, et keegi ei sõitnud meist üle. Me parandasime oma mängu järk-järgult. Ma arvan, et Tartu sai head mängud ja neil on hea minna poolfinaale mängima selle pealt."