Mirjam Nikolai: kaks päeva tagasi peal olnud tuhin oli kuhugi kadunud

"Me teadsime, et me peame kohe agressiivselt peale minema, kuna me oleme väga võrdsed võistkonnad ja punktid võivad väga määravaks saada. Me olime kohe alguses võitluseks valmis," sõnas Rapla tsenter Laina Mesila-Kaarmann ETV spordiuudistele.

Tallinna Ülikooli tagamängija Mirjam Nikolai rääkis: "Lõppseisu järgi ei tundu nii lootusetu. Selle mängupildiga, mis meie täna näitasime, selel kohta oli seis isegi päris hea. See tuhin, mis kaks päeva tagasi oli, oli täna kuskile ära kadunud. Ma loodan, et laupäevaks leiame selle üles uuesti."

"Me oleme ka eelnevad mängud püüdnud korvialust ohjeldada, aga ju siis ei ole nii hästi õnnestunud. Üks päev õnnestub meil paremini, teine päev neil paremini," lisas Mesila-Kaarmann.

Nikolai sai veel korra sõna: "Ma loodan, et sellist mängu me enam ei näita laupäeval."