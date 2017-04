VIDEO | Küprose korvpallifännid loopisid väljakule pürotehnikat

Poolfinaalseeria neljandas kohtumises aset leidnud intsidentides katkestati mäng ühel hetkel seetõttu, et tribüünidelt hakkas väljakule lendama põlevaid ilutulestikurakette. Samal ajal, kui ühed fännid möllasid mängu ajal spordihallis sees, siis lõhkusid ukse taha jäetud Apoeli poolehoidjad vastasmeeskonna bussi aknad.

Apoeli fännidele ei mahtunud tõenäoliselt hinge see, et AEK sai nende üle 73:64 võidu ja pääses 3:1 seeriavõiduga finaali.

Wild playoffs in Cyprus. Flares, firecrackers blast AEK vs Apoel. THIS IS CRAZY SCARY. pic.twitter.com/zacijzuk6s