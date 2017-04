Jürgenson Eesti - Soome maavõistlusest: naabrist tahetakse parem olla

„Naabritevaheliste mõõduvõtmiste fenomeni mina ei oska ilmselt lahti seletada, see lihtsalt on nii," märkis Markus Jürgenson. „Äkki on see seletatav sellega, et naabrite puhul on tegemist millegagi, mida me reaalselt näeme ja saame hinnata. See tekitab tahtmise olla parem, kui seda niivõrd primitiivsesse väljendisse panna saab."

Jürgensoni sõnul näeb eramajas elav inimene ju oma üleaedset enam kui naabertänavas elavat ning tahab ennast pigem võrrelda vahetult kõrvaloleva majapidamisega. „Mõelgem siinkohal perekond Bundyle ja perekond D'Arcyle," lausus kaitsja.

Markus Jürgensoni andmetel Vaasa Palloseura maavõistlusel ei osale, kuid kui selline võimalus oleks, siis tahaks ta mängida FC Floraga. „Oleks lihtsalt huvitav näha, kuidas endine ja praegune koduklubi üksteise nippidega toime tuleks," põhjendas ta enda soovi.

Soome elu-oluga hakkab Markus Jürgenson tasapisi kohanema ja soomlased on tema hinnangul sõbralikud, abivalmid ja võib-olla veidi ootamatult üsna avatud inimesed. „On ju levinud arvamus, et põhjamaalane on selline vaoshoitud ja kinnine, aga reaalsus on pisut teistsugune," märkis ta. „Loomulikult ma ei oska kommenteerida seda, mis ja mida nad omakeskis hiljem õhtusöögi laua taga räägivad või mõtlevad."

Samas on Eestis e-riigi võimalustega ära hellitatud Jürgensonile tekitanud kohanemisel raskusi harjumatult suur bürokraatia. Pangakonto avamiseks, Soome ID kaardi saamiseks, elukoha registreerimiseks, Eesti registri numbriga autoga sõitmiseks või muude vajalike asjade vormistamiseks peab läbima korraliku ametnike kadalipu ja täitma käsitsi hunniku blankette. „Kusjuures esitatavad küsimused on pahatihti üsna naljakad," lausus ta.

Kohalike inimeste käitumises on Markus Jürgensonile jäänud silma nende rahulikkus. „Kui välja jätta meeskonnakaaslane Juha Hakola, kes alati igale poole kiirustab, siis ülejäänud linnarahvas võtab kõike üsna rahulikult," tõdes ta.

Tema hinnangul on juba linnapilt võrreldes Eestiga teine, sest asjad ei toimu sama kiire tempoga ning ei jää sellist muljet, et kogu aeg on kiire. Töötamine lõpetatakse varakult ja üsna kella pealt, kõike tehakse järk-järgult. „Inimesed kõnnivad aeglasemalt ja eks visuaalselt mõjutab seegi, et linnas on autode piirkiiruseks 40 km/h, mis minu arust on üks ütlemata lahe asi," leidis Jürgenson, lisades, et võib-olla on tema arvamus siiski veidi kallutatud, sest 70 000 inimesega tudengilinnaga võrreldes on suurlinnades asi kindlasti veidi sarnasem Tallinnale.

Eestist igatseb Markus Jürgenson kõige enam ikkagi sõpru ja lähedasi. Muud asjad on tema sõnul kõik asendatavad, sest isegi Eesti ettevõtete toidukaupu müüakse kohalikes poodides ning vajadusel saab Eestist mingid asjad ka kaasa võtta.

"Mingit musta leiva või kamapulbri igatsust ei ole, aga tahes-tahtmata ei teki siin teises keeles suheldes selliseid sõpru, kes Eestis nende aastatega tekkinud on," rääkis ta.

„Kuigi iseenesest on Vaasa Tallinnast ja Tartust pooleteise tunnise lennusõidu kaugusel, on pahatihti nii, et aega pole kellelgi väga palju üle. Õnneks tänapäeval on kõiksugused vidinad ja äpid olemas, aga vanakooli näost näkku suhtlemisele, mis mulle rohkem meeldib, see vastu ei saa." Kindlasti igatseb Markus Jürgenson võimalust sõita vabal päeval maale. Soomes peab terve aja põhimõtteliselt ikkagi linnas veetma.

10. juunil 2017 toimuvale Eesti - Soome 100+ maavõistlusele oodatakse osalema kõiki jalgpalliharrastajaid – nii poisse, tüdrukuid, harrastajaid, professionaale kui ka ranna- ja saalijalgpallureid. Teatavasti ühendasid Eesti ja Soome jalgpalliliidud jõud, et tähistada mõlema riigi 100. sünnipäeva suure maavõistlusega, milles peetakse ühe päeva jooksul vähemalt 100 mängu.

Registreerimine on avatud ettevõtmise ametlikul veebilehel 100games.eu. Ankeedis tuleb märkida võistkonna nimi, kontaktandmed, mänguriigi eelistus ja muu taoline info.