Seenioride jalgpalliturniiril toimub tänavu kolm etappi

Esimene etapp toimub 27. mail kell 11 EJL-i jalgpallihallis, teine etapp leiab aset 3. septembril kell 11 Sportland Arenal ja otsustav etapp algab 21. oktoobril kell 11 EJL-i jalgpallihallis.

Mullu võttis turniirist osa viis meeskonda, kui võitjaks krooniti Depoo ja La Strada meeskond. Turniiril on lubatud osaleda mängijatel, kes on sündinud 1972. aastal või varem ning lisaks saab registreerida kaks mängijat, kes on sündinud 1973.–1977. aastal.

Osalemissoovi ja lisaküsimuste korral võib kirjutada e-posti aadressil teet.allas@jalgpall.ee. Registreerimine lõpeb 25. mail.