Eesti hokikoondislane Robert Arrak soovib Ameerikas jätkata

Eestlase meeskond Cedar Rapids RoughRidersil väga hästi ei läinud. 60 mänguga teeniti vaid 28 punkti, mis andis põhihooajal 17 meeskonna konkurentsis viimase koha. Play-off jäi väga kaugele.

"Oli päris kõva sari, mängud olid kõvad. Võistkonnal ei läinud nii hästi kui võiks. Oli ka raske mängida," tunnistas aprilli alguses 18-aastaseks saanud paremäär Arrak, kes 37 mänguga kogus kuus resultatiivspunkti (3+3), ERR-ile.

"Lootsime, et oleks paremini läinud, aga mis on, nii on," kirjeldas Eesti koondislane enda esitust. "Küll tahaks minna tagasi. Päris hea liiga on. Tahaks mängida seal ülikooliliigas, et õppida ja mängida päris heal tasemel."