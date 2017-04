Jussi Tupamäki: meil on natuke kiirem meeskond kui eelmisel aastal

Eesti meeskonna peatreeneri Jussi Tupamäki sõnul on enam-vähem parimad mehed koondises ja eriti hea on seis ründes. "Põhimõtteliselt parim valik on olemas," lausus Tupamäki ERR-ile. "Ainult kaitsemängijatest on mõned traumad ja kaks-kolm põhikaitsjat ei ole hetkel siin koondises, aga muidu on kõik parimad."

"Mul on tunne, et meil on natuke kiirem meeskond kui eelmisel aastal. Ründajate valik on väga suur. Meil on praegu kuus kolmikut ja ainult 13 ründajat sõidab Belfasti. Selles mõttes on variandid olemas."

Belfastis on meie vastasteks Suurbritannia, Horvaatia, Leedu, Holland ja Jaapan. Eesmärk on jääda seltskonda püsima ehk vältida viimast kohta.

"Vastased on väga kõvad. Suurbritannia võitis nädala eest trennimängus Poolat. Horvaatia on alati kõva KHL-i mängijatega. Leedukad on minu arust viimase kahe aasta jooksul neist kõige rohkem edasi läinud," iseloomustas Tupamäki.

"Hollandi kohta ei oska ma midagi öelda, aga arvan, et nad on natuke kõvemad kui eelmine aasta oli Rumeenia. See aasta peaks olema tase veel tugevam kui eelmine aasta. Raske turniir on, aga läheme igas mängus võitlema."