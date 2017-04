Võrkpalli rahvusmeeskonna treenerid teatasid koondise kandidaadid

Kokku on nimekirjas 22 pallurit, kellest tosin mängisid lõppeval hooajal klubivõrkpalli piiri taga ja kümme koduses liigas. Eesti meeskondadest on esindatud kõik meistrisarjas esinelikusse jõudnud klubid. Selver Tallinnast on koondise kandidaate neli, Bigbank Tartust kolm, Pärnu Võrkpalliklubist kaks ja tänavu Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 Meistriliigas triumfeerinud Rakvere Võrkpalliklubist nende diagonaalründaja ja sarja kõige väärtuslikum mängija Siim Põlluäär.

"Mul on hea meel, et saan taas alustada tööd koondisega. Ootan huviga mängijate nägemist, kellest paljudel on selja taga hooajad väga kõrge tasemega liigades," rääkis rahvusmeeskonna loots Gheorghe Crețu, kes klubitasandil juhendab Poola meistrisarjas mängivat Lubini Cuprumi meeskonda, kus tema käe all mängivad ka nurgaründajad Keith Pupart ja Robert Täht. Lisaks on koondise kandidaate Austria, Belgia, Prantsusmaa, Soome, Šveitsi, Tšehhi ja Türgi sarjadest.

Koondise kutsest loobus isiklikel põhjustel Austrias Innsbrucki Hypo Tirolis mängiv nurgaründaja Martti Juhkami. "Ma saan öelda ainult seda, et Martti eemalejäämise põhjused on isiklikud," lausus Crețu. "Küll ei taha ma aga ühe mängija loobumisest teha suurt teemat. Kõige tähtsam on ikkagi võistkond," lisas ta.

Need pallurid, kes kogunevad 1. mail treeninglaagrisse ja alustavad tähtsateks turniirideks ettevalmistust, selguvad järgmisel nädalal.

MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängud toimuvad Kalevi spordihallis 24.-28. maini. Seal läheme vastamisi Kosovo, Montenegro, Rumeenia, Ungari ja Venemaaga. Kuuiku parim pääseb otse tuleval aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale finaalturniirile, teise koha omanik jätkab teekonda suvel peetavas valiksarja kolmandas ringis, kus kuue riigi koondised selgitavad veel ühe finaalturniirile pääseja. Kalevi spordihallis toimuvatele mängudele saavad kõik võrkpallisõbrad pääsmeid osta Piletilevi kaudu.

Nädal aega pärast MM-valikturniiri teeb rahvusmeeskond debüüdi Maailmaliigas, kuhu tagati pääs eelmise suve Euroopa liiga triumfiga. Kolmanda tugevusgrupi esimene alagrupiturniir peetakse 2.-4. juunini Montenegros, kus mängime võõrustajate kõrval Hiina Taipei ja Tuneesiaga. Nädal aega hiljem näeb Eesti publik Kalevi spordihallis matše Katari, Kreeka ja Venezuelaga.

Rahvusmeeskonna koondise kandidaadid:

Sidemängijad: Markkus Keel (Pärnu Võrkpalliklubi), Andres Toobal (Antwerpeni Callant Topvolley, Belgia), Kert Toobal (Rennes Volley 35, Prantsusmaa), Robert Viiber (Bigbank Tartu)

Temporündajad: Andri Aganits (Poitiersi Stade Poitevin, Prantsusmaa), Ardo Kreek (Pariisi Volley, Prantsusmaa), Mart Naaber (Bigbank Tartu), Timo Tammemaa (Toulouse´i Spacer´s Volley, Prantusmaa), Henri Treial (ČEZ Karlovarsko, Tšehhi)

Nurgaründajad: Karli Allik (Selver Tallinn), Oliver Orav (Selver Tallinn), Kristo Kollo (Schönenwerd Volley, Šveits), Taavet Leppik (Pärnu Võrkpalliklubi), Keith Pupart (Lubini Cuprum, Poola), Andrus Raadik (Pielavesi Sampo, Soome), Robert Täht (Lubini Cuprum, Poola)

Diagonaalründajad: Siim Põlluäär (Rakvere Võrkpalliklubi), Renee Teppan (Innsbrucki Hypo Tirol, Austria), Oliver Venno (Ankara Malìye Milli Pìyango, Türgi)

Liberod: Denis Losnikov (Selver Tallinn), Rait Rikberg (Bigbank Tartu), Rauno Tamme (Selver Tallinn)

Peatreener: Gheorghe Crețu

Treener: Rainer Vassiljev

ÜKE treener: Mirko Fasini

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Statistik: Alar Rikberg

Massöör: Gardo Maruste

Mänedžer: Robin Ristmäe

Eesti koondise sõprusmängud mais 2017

11. mai 17:00 Portugal – Eesti Vila Flor

12. mai 17:00 Portugal – Eesti Vila Flor

13. mai 15:00 Portugal – Eesti Vila Flor

19. mai 18:00 Eesti – Hispaania Kalevi SH

20. mai 18:00 Eesti – Hispaania Kalevi SH

21. mai 15:00 Eesti – Hispaania Kalevi SH

21. mai 18:00 Eesti – Venemaa Kalevi SH

MM-valiksarja 2. ring

24. mai 18:00 Eesti – Rumeenia Kalevi SH

25. mai 18:00 Eesti – Kosovo Kalevi SH

26. mai 18:00 Eesti – Montenegro Kalevi SH

27. mai 18:00 Eesti – Ungari Kalevi SH

28. mai 20:30 Eesti – Venemaa Kalevi SH

Maailmaliiga 3. tugevusgrupi alagrupiturniirid

Montenegro turniir

2. juuni 18:00 Hiina Taipei – Eesti Bijelo Polje

3. juuni 18:00 Eesti – Tuneesia Bijelo Polje

4. juuni 21:00 Montenegro – Eesti Bijelo Polje

Eesti turniir

9. juuni 19:00 Eesti – Katar Kalevi SH

10. juuni 19:00 Eesti – Venezuela Kalevi SH

11. juuni 19:00 Eesti – Kreeka Kalevi SH