Klavan Liverpooliga ei treeni, aga võib siiski väljakule tulla

Pühapäeval Crystal Palace'it võõrustava Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõnas tänasel pressikonverentsil, et kogu kaitseliin valmistab talle kõvasti muret. Lisaks eestlasele on traumadega kimpus ka Joel Matip ja Lucas Leiva.

"Joel Matipil ja Lucas Leival on väiksed lihaseprobleemid. Ka Klavanil on õige väike probleem põlvesidemetega, aga Crystal Palace'iga mänguks paranemiseks ei pruugi olla piisavalt aega, nii et saab olema huvitav," sõnas sakslane. "Aga praegu näib seis hea."

Saksalane ei välista ühegi kolme kaitsva suunitlusega mängija platsiletulekut, kuigi keegi neist praegu trenni ei tee. "Joe Gomez mängis esmaspäeval U-23 koosseisu eest ja tegi seda taas hästi. Ta on viimastel nädalatel mitu sammu edasi astunud, nii et võib-olla proovin teda. Eks näis. Hetkel ma ei tea."

Praktiliselt kindel on, et pühapäeval tuleb ühe keskkaitsjana väljakule Dejan Lovren, aga Gomez pole Kloppi ajal algrivistuses platsile pääsenudki. Tema viimane liigamäng oli 2015. aasta septembris võõrsil Manchester Unitediga, kus ta põhjustas penalti. Sel hooajal käis ta platsil karikasarjas kodus Wolverhamptoni vastu.