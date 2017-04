Trepijooksu karikasarja võitsid Rauno Tiits ja Liina Volmerson

Kui Rauno Tiits võitis kõik viis etappi (Olümpia topeltsprint, Radissoni tandem, Swisotelli ühisjooks, Tallinna teletorni trepijooks, Tallinna teletorni maraton), siis naiste arvestuses selgus sarja võitja alles viimasel etapil kui Liina Volmerson möödus trepimaratonil saadud võiduga Kaili Laanemetsast ja edestas teda 12 punktiga.

"Siin sai määravaks see, et Volmerson jooksis teletornis eile treppidest üles viis korda, Laanemets neli korda," selgitas Tallinna Tõusujooksusarja eestvedaja Valdo Jahilo ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Iga võistleja otsustas ise, mitu korda tunni aja jooksul suudab treppidest üles joosta. Need, kes rohkem startisid, said ka rohkem punkte. Naistest saavutas sarja kokkuvõttes kolmanda koha Sigrid Turja.

Kui Rauno Tiits võttis eelmisel aastal sarnase formaadiga võistlust proovina, siis sel aastal käis võistlus tal aja ja võidu peale, mis ka õnnestus. "Tunniajase "akna" jooksul tuli üles joosta viis korda ja tulemuseks ülesjooksude summeeritud aeg. Tõusumeetreid kokku 5×170 ehk ehk 850 m puhast tõusu. Trennis olen küll kahel korral ka seitse korda üles jooksnud, kuid seda mitte pulss punases," kirjutas Tiits oma blogis.

Enne jooksu seadis ta omale eesmärgiks teha esimene jooks alla viie minuti ja teised 5.10- 5.20. "Võib öelda, et plaan sai täidetud," oli Tiits rahul. Tema jooksuajad: 1) 4.59, 2) 5.15, 3) 5.11, 4) 5.15, 5) 5.16, koguaeg 25.56. "Päris tühjaks ennast pigistama ei hakanud, kuid kergelt need jooksud ei tulnud, eriti viimane, sest jalad olid selleks ajaks juba parajad pakud," tõdes Tiits. Tema järel sai trepijooksu karikasarja arvestuses teise koha Dmitri Tsasovskih. Sarja viimase etapiga tõusis kokkuvõttes kolmandaks Mardo Lundver.

Tallinna teletorni trepimaratonil osales ligi 40 jooksjat. Kokku lõi sel hooajal trepijooksu karikasarjas kaasa 43 naist ja 127 meest.

