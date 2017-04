Adidas tegi Bostoni maratonil tõelise turundusprohmaka

Firma soovis õnnitleda maratoonareid ning kutsuda neid maratoni riietust ostma, saates päev peale võistlust jooksjatele teate, mille sõnastus oli: "Congrats, you survived the Boston Marathon! You’ve conquered Boston. Share your race day experience and shop official gear."

Sõna "survive" omab küll inglise keeles mõnevõrra rohkem tähendusi kui "ellu jääma", kuid jooksjad mõistsid ilmselgetel põhjustel antud sõna just sedasi, vahendab Marathon100.com.

Paljudel on veel meeles 2013. aasta Bostoni maraton, kus terroristide käe läbi hukkus finišiala lähedale paigutatud pommide abil kolm inimest ja veel 260 sai viga.

Adidas hiljem vabandas jooksjate ees.