Buffon eelistaks poolfinaalis Reali Atleticole

"Võib-olla on parem kohtuda Monaco või Realiga, kes kulutavad palju energiat liigas," sõnas 39-aastane itaallane pärast veerandfinaale Barcelonaga, kus ta suutis 180 minutit puuri puhtana hoida.

Buffon usub, et Atletico tabelipositsioon lubab neil rohkem jõudu jaotada, aga Real ja Monaco peavad iga mängu mängima põhikoosseisuga ega saa mängijatele puhkust lubada.

Madridi Real on hetkel Hispaania meistrivõistluste liider. Nende edu Barcelona ees on kolm punkti ja lisaks üks mäng varuks. Atletico jääb kolmandana Realist juba kümne silma kaugusele.

Monaco on Prantsusmaal võrdsetel punktidel PSG-ga, kuid Meistrite liiga poolfinalistil on üks kohtumine varuks. Liiderduost ei jää kaugele ka Nice, kes kaotab neile nelja punktiga.

Koduse tiitli eest heitleb ka Juventus ise, aga nende edu on teisel positsioonil oleva AS Roma ees juba üsna turvalised kaheksa punkti.