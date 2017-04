Suurüllatus snuukri MM-il: soosik piirdus avaringiga

Trump läks matši juhtima 4:0, kuid kaotas seejärel viis freimi järjest. Tasavägiselt jätkunud kohtumise viimast sessiooni alustati McLeodi 9:7 eduseisus ja kuigi esimese suutis Trump võita, siis järgmisega vormistas McLeod pääsu teise ringi.

46-aastane McLeod nimetas võitu oma elu suurimaks. Hoolimata pikast karjäärist on ta MM-turniirile pääsenud vaid kolm korda. "See on suurepärane! Ma olin 4:0 seisul lõdvestunud. Ta lõi kõik sisse. Sa ei saa ise palju teha, nii et pead ootama sobivat juhust," kommenteeris McLeod hiljem.

"Võib-olla lülitusin zombi-režiimi, sest ma ei teadnud skoori - oli see 4:4 või 5:4," jätkas võitja. "Ma proovisin mitte üle mõelda. Survega peab toime tulema."

Järgmises ringis ootab teda šotlane Stephen Maguire.