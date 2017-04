Selgumas on Eesti universiaadikoondise koosseis

Universiaadil osaletakse üheteistkümnel spordialal enam kui saja sportlasega. Kergejõustikus on momendil koondisse kinnitatud 32 üliõpilassportlast, kellele lisanduvad veel mõned sportlased, kus konkurente on rohkem kui kohti koondises. Kergejõustiklastest on kindlasti nimekamad olümpial võistelnud odaviskaja Magnus Kirt (TTÜ), takistusjooksja Kaur Kivistik (Tartu KHK), kes eelmisel universiaadil 2015 võitis 3000 m takistusjooksus hõbemedali. Häid etteasteid ootame ka Mari Klaubilt (Göteborgi Ülikool), Allar Lambilt (Tartu THKK), Andi Noodalt (Luua Metsanduskool), Kristjan Rosenbergilt (EMÜ) ja mõneltki teiselt. Suurem rebimine koondise kohtadele on naiste sprindidistantsidel ja teivashüppes.

Judos lähevad tatamile eelmise universiaadi medaliomanik Juhan Mettis, aga samuti on võistkonnas veel Eesti osad koondislased, kes eeloleval nädalavahetusel Euroopa meistrivõistlustel, nagu Mattias Kuusik ja Andre Seppa (kõik TÜ) ning lisaks neile ka German Duran (Strathclyde Ülikool).

Lauatennises on koondises viis mees- ja viis naismängijat eesotsas Toomas Libene (TTÜ), Erik Lindmäe (TLÜ) ja Olesja Kletško ning Liisi Koiduga (mõlemad TÜ). Taekwondos esindab Eestit Aleksandr Galaktionov, tõstmises Kristjan Pikhof ning tennises Karl Kiur Saar.

Sulgpallis läheb universiaadile kolm naist ja kuus meest. Meestest arvati koondisse juba Mihkel Laanes ja Heiko Zoober. Ülejäänud sõitjad selguvad pärast üliõpilaste meistrivõistlusi 30. aprillil.

Ujumises osaleb universiaadil 15 sportlast, teiste hulgas Kätlin Sepp (Tallinna THKK), Kevin Anders Siim (Audentes) ja Andrei Gussev (TTÜ).

Vehklemises on koondisse arvatud lisaks eelmise universiaadi medalineiule Nelli Pajule (TÜ) veel kolm meesvehklejat Peeter Turnau (TTÜ), Ruslan Eskov (Tartu Annelinna Gümnaasium) ja Eduard Lebedev (TLÜ). Ülejäänud kolm naisvehklejat, kes pääsevad universiaadikoondisse, selguvad mai algul.

Tugev on meie vibulaskmise koondis, kuhu kuuluvad Laura Nurmsalu (TÜ), Reena Pärnat (Pärnu Saksa Tehnoloogiakool), Emily Hõim (TÜ) ja Bessi Kasak (TLÜ) naistest. Meeste koondises on Karl Kivilo (Rapla Ühisgümnaasium), Pearu Jakob Ojamäe (TTÜ) ning Märt Oona (ELA).

Iluvõimlemises on individuaalselt võistlemas Carmel Kallemaa. Soovi on avaldanud universiaadil võistelda ka rühm, nende saatus selgub aprilli lõpus.

Taas osaleb universiaadil ka meie korvpallikoondis. Peatreeneriks on eelmiselgi korral juhendanud Indrek Visnapuu, treeneritena lähevad kaasa Rait Käbin ning Kris Killing. Praegu on koondise nimekirjas enam kui 30 noort korvpallurit, kelle hulgast selgub juulis 12 parimat, kes sõidavad universiaadile.

XXIX suveuniversiaad toimub 19.-30. augustil Taipeis.