Soome liiga suurim punktitooja Raadik: oli pöörane hooaeg

Eelmisel reedel alanud kahe võiduni mängitav pronksiseeria algas Sampo vastase Rovaniemi Team Lakkapää 3:2 võiduga. Pühapäevase teise mängu võitis Sampo 3:1. Eilse otsustava kohtumise juba 3:0. Vaatamata ühepoolsele skoorile oli ka eile tegemist põneva lahinguga ja väga kindlalt see võit asjaosaliste endi sõnul ei tulnud.

Nii Raadiku kui ka Keele jaoks oli see hooaeg esimene, mis sai mängitud välisklubi särgis. "Oli pöörane hooaeg," ütles Raadik Vikerraadiole. "Eilses mängus hoidsime kahte esimest geimi kontrolli all, kuid kolmandas jäime 14:18 taha, kuid võitsime selle koduseinte toel 31:29. Selline lõpp oli magus nii rahvale kui ka endale."

Eelmisel hooajal Pärnu võrkpalliklubiga Balti liigas ja Eesti karikavõistlustel esimesele kohale tulnud Raadik oli läbi terve lõppenud hooaja oma uues meeskonnas selge liider. Kokkuvõttes tuli vahele jätta vaid üks mäng, punkte kogus eestlane nii oma meeskonnas kui ka kogu Soome meistiliigas kõige rohkem. Kui pealtnäha on meeskonna eduloos peasüüdlaseks just Andrus Raadik, siis mehe enda sõnul olid tema rohked punktid vaid loogiline tagajärg suurepärasele meeskonnatööle.

"Peatreener ütles, et minust taheti teha staari. Nii siiski ei ole, sest mängib meeskond," lausus Raadik. "Kui vaadata tõstete arvu, siis on loogiline, et palju punkte kogusin. Mul hakkas kohe hooaja alguses hästi jooksma ning olen rahul."

Pielavesi Sampo klubi võitis Soome meistriliigas viimati medali aastal 2010. Nii ei olnud ka selleks hooajaks meeskonnal väga suuri eesmärke seatud. Pigem vastupidi. "Hooaja eel lootsime salamisi pronksi, kuigi väljastpoolt arvati, et langeme üldse üleminekumängudele," meenutas Raadik.

Pikk hooaeg, palju mänguaega ja liidrile omane vastutus on jätnud 30-aastasele nurgaründajale ka oma selge jälje. Mehe enda sõnul oli tal juba mõnda aega tagasi nii füüsiline kui vaimne pool pehmelt öeldes kehvapoolne. "Viimase kuu olen võidelnud iseendaga," tunnistas Raadik. "Praegu on seis päris kehv. Viimase mängu mängisin selle arvelt, et võtsin emotsioone vähemaks. Keskendusin sooritustele ning punkte eriti ei tähistanud."

Kõikide eelduste kohaselt saab Raadik ka koondisekutse, mis tähendab, et ka lähiajal meest pikem puhkus ees ei oota. Juba mai lõpus hakkab Eesti koondis mängima MM-valikmänge ning kohe pärast neid algavad juunis Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi turniirid. Koondisehooaeg kulmineerub augustis Poolas peetavate Euroopa meistrivõistlustega.

Väsimusest hoolimata on Raadik vajadusel valmis ka koondisesärgis endast parimat andma, iseasi on see, kui hea tema parim pärast väsitavat hooaega on. "Kui kutse tuleb, siis lähen," ei varjanud Raadik. "Lähen ja üritan endast maksimumi anda. Vaatab, mis seisus olen ja kui vastu ei pea, siis olen enda vastu aus."