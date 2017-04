Felipe Massa ei mõista: miks Buttonit Bahreinis ei ole

McLareni vormel-1 meeskond teatas hiljuti, et hispaanlast Fernando Alonsot asendab mais toimuval Monaco GP etapil britt Jenson Button.

Hetkel toimuvad Bahreinis testisõidud ja Williamsi brasiillasest piloodi Felipe Massa imestuseks pole Buttonit seal näha olnud. "Võrreldes eelmise aastaga on autod muutunud, seetõttu ma ei mõista miks Buttonit pole siin testimas," imestas Massa.

McLaren teatas, et Button harjutab Monaco GP etapiks simulaatoril. "Need on mõeldud inseneridele," sõnas Massa. "Ma pole kaks või kolm aastat simulaatorit kasutanud. Kui mulle pakutaks võimalust ühe päeva vormelit testida, siis oleksin kohe nõus."