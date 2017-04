Red Bulli tiimipealik: Alonso on saanud valesid nõuandeid

"Fernando on pettunud ja tige, sest ta peaks keerama konkurentsivõimelise auto rooli," sõnas Horner. "Tegemist on maailma ühe parima sõitjaga ja kahju on teda praeguses olukorras näha. Ta on sattunud raskustesse, sest on saanud valesid nõuandeid."

Siiski ei mõista Horner seda, miks hispaanlane eelistab Monaco GP-le Indy500 võidukihutamist. "Monaco on vormel-1 hooaja suursündmuseks. Lisaks sellele ei loe seal nii palju auto võimsus ja iga kell võib sadama hakata," lausus Horner. "Seega oleks Alonsol just Monacos võimalik hea tulemus teha."