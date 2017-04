Piirimägi: vormeliga polnud raske harjuda

Varem kardirooli keeranud 20-aastane Piirimängi alustab oma esimest vormelihooaega. "Olgugi, et võrreldes teistega on sõidetud vähe, olen väga rahul," ütles Piirimägi ETV-le. "Meie tempo ei ole üldse halb."

Piirimägi oli juba varem vormelite suunas piilunud. "Unistus on ammu olnud, kuid reaalne võimalus avanes eelmise aasta lõpus, kui võitsime kardis Eestis esikoha," meenutas Piirimägi. "Siis hakkasid tekkima erinevad võimalused, mida kaalusime. Pealegi võib üks hooaeg kardiga tulla Euroopas kallim, kui vormeliga."

Piirimäe meelest polnud kardi vahetamine vormeli vastu keeruline. "Kartsin hullemat," tunnistas Piirimägi. "Nii mõnigi on öelnud, et kardipoistel on vormeliga raske harjuda, aga siiamaani on olnud ainsaks mureks see, kuidas ise ennast tagasi hoida ja mitte üle suruda."

Seitsmest etapist koosnev sari algab järgmisel nädalal koos vormel-1 karusselliga Sotšis. "Rajal peab olema täpne, aga see saab olema vinge üritus suurema publiku ees," ennustas Piirimägi. "Lihtne seal olema ei saa."

Kokku võtab NEZ sarjast sel hooajal osa ligi 20 sõitjat pea kümnest riigist. "Reaalne on mõni kvalifikatsioon võita," sõnas Piirimägi. "Aga võtame ühe võistluse korraga, kuid minu eesmärgiks on alati anda endast maksimum."