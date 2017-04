Noor vormelitalent Meikup: areng on olnud üsna kiire

Kolmandat vormelihooaega alustav 18-aastane Meikup on hooaja algusega rahul. "Arvestades seda, et oleme vähe sõitnud, on testid hästi läinud," ütles Meikup ETV-le. "Areng on olnud üsna kiire ja jõuame teistele järele."

Kuigi Meikup sõitis ka mullu vormel-4 masinal, on tänavune sõiduvahend sellest erinev. "Võrreldes eelmise hooajaga on auto ikkagi pisut teistsugune," lausus Meikup. "Kõigil on standardseadistus ning rehvid on teised. Kuna seadistus on igal mehel sama, siis saab rohkem keskenduda sõidule."

Meikup alustas vormelikarjääri 2015. aastal Eestis ning sõitis mullu Saksamaal. "Eelmisel hooajal ei sujunud mul tiimiga koostöö kõige paremini," tunnistas Meikup. "Tänavu otsustasin sõita ALM-is, kelle värve esindasin ka tunamullu, ning meie koostöö klapibki."

Meikup endale tänavuseks hooajaks sihte pole seadnud. "Eesmärgiks on anda endast maksimum," sõnas Meikup. "Alguses pole mõtet üle pingutada, vaid tasub vaadata, kuidas minema hakkab."