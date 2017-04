Rünnakul pidurdamatu olnud Juhkami vedas Tiroli tiitlist võidu kaugusele

Suurepärase etteaste teinud ja rünnakul pidurdamatu olnud Juhkami kogus viimatitoimunud vastasseisus koguni 21 punkti, vahendab volley.ee. Finaalseeria neljandas vastasseisus koduliiga suurimat konkurenti Bleiburgi SK Posojilnica Aich/Dobi võõrustanud tiitlikaitsja Tirol pidi avageimi võitmiseks tõsiselt pingutama, kui 25:25 viigiseisult nopiti siiski kaks järjestikust punkti. Mängu lõpuks särasid tablool kodupubliku lemmiku 3:0 (25, 17, 21) võidunumbrid, millega asuti nelja võiduni peetavat seeriat kolm-üks juhtima.

Rünnakul suurepärase 61-protsendilise (28-st 17) efektiivsusega tegutsenud Juhkami kogus üleplatsimängijana 21 (+16) punkti. Lisaks 17 rünnakupunktile tõi nurgaründaja kolm punkti blokis ja ühe pallingul. Teppan eilses võidumängus väljakul ei käinud.

Juhkami sõnul sai otsustavakse esimese geimi lõpp ja teise algus. "Mängu alguses oli tihe võitlus, aga panime oma sõna maksma. Teadsime, et kui teises geimis hästi minema saame, siis on nad murtud ja nii ka läks. Pidasime mänguplaanist kinni ja ei lasknud ennast üllatada. Tegime korralik esituse ja nüüd on vaja pühapäeval 100%-lise keskendumisega peale minna, et enam kaotusega tagasi ei tuleks," kommenteeris Juhkami eilset vastasseisu.

Nelja võiduni peetava finaalseeria viies vaatus on kavas pühapäeval Bleiburgis.

Türgi kõrgliigas ei suutnud Oliver Venno koduklubi Ankara Maliye Milli Piyango kohta 5.-6. koha mängudele veel kindlustada, kui 5.-8. koha seeria korduskohtumises jäädi võõrsil 0:3 (-18, -21, -23) alla Istanbuli BBSK võistkonnale. Rünnakul kahvatult esinenud Eesti koondislane realiseeris 32-st tõstest vaid 9, näidates seega 28-protsendilist efektiivsust. Blokis tõi eestlane kolm ja pallingul ühe punkti.

Kahe võiduni peetava seeria otsustav kolmas kohtumine toimub avavaatuses 3:2 (14, -24, -22, 15, 8) võidu saavutanud Maliye Milli Piyango koduväljakul. Reedese vastasseisu võitja saab õiguse mängida viiendale kohale, kaotaja hakkab püüdma seitsmendat kohta. Põhiturniiri lõpetas Ankara meeskond viiendana ja Istanbuli esindus kaheksandana.