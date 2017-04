Matuidi üleminutite värav tõi PSG-le tähtsa võidu

Edinson Cavani viis külalismeeskonna 33. minutil juhtima ja Matuidi oli täpne kolm minutit hiljem, kuid liigatabeli tagumisse poolde kuuluv Metz suutis mängu teisel poolajal põnevaks teha. 78. minutil lõi Yann Jouffre ühe värava tagasi ning kaks minutit enne normaalaja lõppu viigistas Cheick Diabate seisu. Matuidi sai pealinna klubi kangelaseks, kui suunas 90+3. minutil peaga väravasse Javier Pastore tsenderduse.

Ligue 1 liider on jätkuvalt Monaco, kes on 32 mänguga kogunud 77 silma. Ühe mängu enam pidanud PSG-l ja Nice'il on vastavalt 77 ja 73 silma. Prantsusmaa kõrgliiga suurim väravakütt on jätkuvalt Cavani, kelle arvel on 30 tabamust.