Tartu Jooksumaratoni programmi avab tasuta ühistreening

Esmaspäeva, 24. aprilli õhtupoolikul peetakse Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses traditsiooniline 35. Tartu Jooksumaratoni avaüritus ehk tasuta ühistreening. Kokku on ühistreeningule oodata kuni 500 jooksjat ja kepikõndjat.

Esmakordselt on jooksjatel ühistreeningul võimalik omal jalal ära proovida ka tänavu Tartu Jooksumaratoni kavasse lisatud 5 km distantsi rada. Jooksumaratoni ühistreeningu start ja finiš on Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses. 5, 10 ja 16 km distantsid kulgevad mööda Elva metsi ning start antakse kell 18.30. Finiš on avatud kella 20.30-ni. Vaata ühistreeningu bussiinfot ja muud osaleja teavet siit.

18. aprilli seisuga on 35. Tartu Jooksumaratonil põhidistantsidele (23, 10 ja 5 km jooks ja kepikõnd) registreerunud kokku 2832 inimest, mida võrreldes eelmise aasta sama ajaga on ligi sadakond rohkem. Soodsam registreerimine 7. mail toimuvale Jooksumaratonile kestab 28. aprillini. Registreerimisinfo SIIT.