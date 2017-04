TÄNA | Tartu üritab koduväljakul võrkpalli finaalseeriat viigistada

Tartu põhipommitaja Bradley Robert Gunter on kindel, et Tartu suudab kodusaalis pealinna võistkonnale vastulöögi anda. "Tartus oleme mänginud hästi ja publik on saalis meid väga hästi toetanud," vahendab volley.ee kanadalasest diagonaalründaja sõnu. "Oluline on saada mängule hea start nagu esimeses finaalmatšis ja viimases poolfinaalis Rakverega. Usun, et see seeria läheb veel pikalt."

Avamängu esimesed kaks geimi möödusid põhiturniiri võitnud Tartu kontrolli all. Hästi lõikas nende planeeriv serv. Avageimis oli Selveri võistkonna vastuvõtt 38,9, vastastel 76,5. Rünnakuid realiseeris külalisvõistkond 57,7-protsendiliselt ja Selveri näitaja oli 42,3. Blokipunkte teenis Bigbank kuus ja Selver ühe. Kolmas geim algas aga Selveri rünnakukahuri Lincoln Williamsi võimsa serviseeriaga, kuhu mahtus nii otsepunkte kui ka lihtsalt Tartu vastuvõtu ja seeläbi ka rünnaku halvamist. Kui austraallane võrku läinud pallinguga lõpetas, oli seis juba 7:1. Külalistel õnnestus pärast seda mõnel juhul vahe nelja-viiepunktiliseks trimmida, ent see oli ka kõik. Neljas geim oli võrdsete heitlus.

Võimsalt hiilgas Tartu Bigbanki temporündaja Mart Naaber, kes lõi maha kõik viis tõstet ja lisas kolm blokipunkti. Pärast tema ründelööki ja edukat sulustamist nõelus Emajõelinna võistkond tasa 11:13 kaotusseisu ja sealt edasi hakati ise sündmuste käiku kontrollima. Mitmel korral oldi kahe punktiga ees ja seisul 24:22 eviti ka kaht matšpalli. Need neutraliseerisid aga Reimo Rannar ja Williams ning lõpuks tõid austraallase kaks rünnakut Selverile 28:26 geimivõidu ja pikendasid mängu. Viienda geimi avas Williams taas pallinguässaga ja kuigi Tartu 8:7 eduseisul vahetasid võistkonnad pooled, järgnes Selver Tallinna lõpuspurt, mille algatas ja lõpetas austraallase ründelöök ning viis valitseva Eesti meistri 12:9 eduseisu. Ka matši viimase pallivahetuse lõpetas kohtumises 26 punkti toonud Williamsi ründelöök.

"Vaimuga murdsime vastased ära. Williams lõi viimastes geimides ka väga head servi. Kui neil vastuvõtt kõikus ja tempot mängida ei saanud, oli meil kohe kergem, sest oli näha, et kui hea vastuvõtu pealt Mart Naabrile pallid üles anti, siis sinna oli meil väga raske midagi vastu panna," lausus avamängu kokkuvõtteks Selveri nurgaründaja Oliver Orav.

"Tegemist oli väga võrdse mänguga. Neljandas geimis oli meil lõpp võtta, aga kupli all ei pidanud vastu. Vist tuli võiduhirm peale. Finaalseerias on vaja saada neli võitu ja meil oli see mäng võtta, mis tähendab, et ühe võimaluse laristasime ära. Nüüd peame selle aga ära unustama, sest täna on juba uus mäng," nentis Tartu Bigbanki juhendaja Oliver Lüütsepp.

Kahjuks on finaalseeria nõudnud juba ka esimese ohvri, kui avamatši teises geimis väänas Tallinna Selveri temporündaja Siim Ennemuist hüppeliigest nii halvasti, et tema jaoks on hooaeg läbi.