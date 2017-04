Suurepärast sõitu teinud Mihkel Räim pidi lõpusirgel ratast vahetama

"Eelmine aasta tegin hea sõidu ja sel aastal tahtsin teha veel paremini," kirjutas Räim oma Facebooki lehel. "Detsembris viskasin meeskonna laagris veksli välja, et see sõit on minu üks peamisi eesmärke ja ma tahan seda võita."

"Tunne oli kohe algusest väga hea. Pole veel see aasta nii head minekut olnud kui täna oli. Alguses sai minema 15 meheline grupp ja meil mees sees, kahjuks jäi ta sealt varsti maha. Enne esimest kruusasektorit sain kenasti positsioonile ja olin rahulik. Nii ka teisel ja kolmandal," jätkas Israel Cycling Academys sõitev eestlane.

"Lõpuringidele jõudes teadsin, et väga taga ei tasu olla ning samas ise pole mõtet ka rapsida, sest FDJ (meeskond – toim.) näeb vaeva, et jooksikud kinni püüda. Viimasel ringil parandasin veidi positsiooni ning 1 km enne lõppu panid kaks meest minema. (Arnaud) Demare hakkas punti vedama ja sättisin end tema taha, lootes, et ehk veab asja kokku ja tema tagant hea finišit panna. Olin väga heal positsioonil ning jalg ka lõpplahenduseks valmis. Ja siis 300-350 m enne lõppu käis mingi raks, ma isegi ei vändanud ega vahetanud käiku, kui tagumine käiguvahetaja purunes."

"Täiesti masendav, meie grupi võitja sai kolmanda koha ja ma usun, et suutnuksin teda alistada, vähemalt top 6 oleks täna kindlasti sõitnud," arvas Räim. "Ei jäänud mul muud üle, kui 200 m enne lõppu ratast vahetada. Nii pettunud ei ole ma ammu olnud. Kui oleks minu viga olnud, oleksin enda peale vihane. Kui oleksin kukkunud – käib asja juurde ning vähem pettunud. Aga see... pisar tuli lausa silma pärast sõitu. Olin ju tegemas oma karjääri ühte paremat sõitu."

"Ei jää muud üle kui järgmine aasta tagasi tulla, sest see on minu sõit!"

Sõidu võitis prantslane Damien Gaudin (Armée de Terre), Räim lõpetas 26. kohaga ja Alo Jakin (HP BTP – Auber93) sai 31. koha. Mullu lõpetas Räim Tro-Bro üheksanda kohaga.