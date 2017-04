Xtremekardid näitasid rallikrossi Eesti MV treeningpäeval kiireid aegu

Möödunud nädalavahetusel toimus aga Kulbilohu krossirajal treeningpäev, kus oli sõitjatel võimalus talvetolm maha raputada ja viia end meistritiitli nimel peatselt algava võidukihutamise lainele.

Kohaletulnute eesmärgid olid erinevad – kelle prioriteet oli testida tehnikat, kes soovis tehnilisele komisjonile oma masinat tutvustada, et veenduda selle nõuetekohasuses ning oli ka neid, kel oli selge siht juba tugevamalt pedaalile vajutada ja kiiremaid ringiaegu välja sõita. Kindlad üllatajad olid aga esmakordselt rallikrossi sarjaga liitunud Xtremekart klassi piloodid, kus aja 41,893 sekundit välja sõitnud Kenneth Pohl jäi 930-meetrise Kulbilohu raja rekordit omavale Janno Ligurile alla vaid 0,038 sekundit. Esimest Supercar klassi masinat edestas treeningpäeval koguni neli Xtremekarti.

"Selle aja sõidan ma võistlustel kindlasti üle," kommenteeris Pohl treeningpäeva head sõitu. "Peamine eesmärk oli rada selgeks saada ja arvan, et see mul ka õnnestus. Kuigi minu lemmikrada on hetkel kiirete lõikude ja teravate hüpetega Vasalemma, on Kulbilohu mulle samuti meelepärane – mõlemad rajad tõmbavad adrenaliini korralikult käima ja nii mõnigi manööver, kus on võimalik konkurentide ees edu saavutada, nõuab lisajulgust," lisab Pohl.

Pohl, kes sõidab Olerex Eesti meistrivõistluste sarjas kaasa alates II etapist Laitses, peab oma peamiseks konkurendiks isa Rene Pohla, aga kuna teda sel korral rajal ei ole, tekitavad kõige teravamat võistlusmomenti Alar Palla ja Raul Orav. Veel lisas ta, et viimastel aastatel kõvasti populaarsust kogunud rallikross, mis toob radade äärde suurepärae publiku, on tema jaoks põnev väljakutse: "Ma ei jõua ühisstarti ära oodata!"

Xtremekart klassi tiitlipretendendid

Kui võtta aluseks treeningpäev, kus oli eelnevast loendist kohal viis meest – Kenneth Pohl, Alar Palla, Raul Orav, Ruve Veski ja Ändi Ereline – ja eeldada, et kõik nad tulid kohale eesmärgiga anda endast maksimum, võib öelda, et kõige tugevam favoriit on oma parimal ringiajal kaassõitjaid rohkem kui sekundiga edastanud Pohl. Sealt edasi käib tihe rebimine kolmiku Palla, Orav ja Veski vahel.

Kui võtta aluseks käesoleva hooaja Soome meistrivõistluste sari FCC, kus stardinimistusse üles antud neli eestlast – Sven Kokla, Raul Orav, Kenneth Pohl ja Kaido Tamm – käib tihedam rebimine sarjas viiendat kohta omava Kokla ja vaid ühepunktilise vahega kuuendal kohal positsioneeruva Orava vahel. Samas tuleb tõe huvides lisada, et kui Kokla on oma punktiskoori kogunud kolme etapi lõikes, kulus Oraval oma praeguse koha saavutamiseks vaid kaks etappi.

Kui võtta aluseks kogemus tehnikaspordis, kerkivad aga esile Raul Orav (VW Golf autoringrajasõidu sarja Golf II klassi hõbemedalist, 2001), endine rallikrossi-, kardi- ja rallisõitja Ahti Sei (VW Golf autoringrajasõidu sarja Golf II klassi pronks, 1998) ning Ruve Veski (BMW 325 Cup autoringrajasõidu sarja meister (2010 ja 2008) ja hõbemedalist (2009) ning rallikrossi Olerex Eesti MV sarja Touringcar klassi pronks (2014), kus kogus ka kaks etapivõitu). Kindlasti ei ole see nimistu lõplik – näiteks nii Gregor Jeets kui ka Kenneth Pohl on kogunud arvestatavat kogemust kardispordis.

Õnneks ei pea me aga lõpliku tõde enam kaua ootama. Tegemist saab olema väga lennukate sõitudega, kus näeme raevukat kohavõitlust. Kiirused on suured ja masinad on hästi tasakaalustatud, mis võimaldavad neil teha ülimalt julgeid manöövreid.

Rallikrossi Eesti meistrivõistluste etapid:

I etapp – 6. mai – Kulbilohu, Tartumaa

II etapp – 3. juuni – Laitse, Harjumaa

III etapp – 17. juuni – Vasalemma, Harjumaa

IV etapp – 8. juuli – Misso, Võrumaa

V etapp – 5. august – Kehala, Lääne-Virumaa

VI etapp – 12. august – Vasalemma, Harjumaa

VII etapp – 9. september – Kulbilohu, Tartumaa