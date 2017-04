TÄNA | Kas Barcelona suudab ka Juventuse vastu raskest seisust välja tulla?

Itaalia liiga liider Juventus oli koduväljakul Barcelonast üle 3:0, eelmisel teisipäeval toimunud mängus jõudis kahel korral sihile Paulo Dybala ning ühel korral keskkaitsja Giorgio Chiellini. Barcelona vajab koduväljakul edasipääsuks sarnast tagasitulekut, nagu suudeti kaheksandikfinaalis teha PSG vastu. Siis kaotas Barcelona avakohtumise 0:4, kuid suutis kordusmängus 6:1 võita.

"Me peame uskuma, et me suudame seda," sõnas Barcelona brasiillasest staar Neymar. "Kuigi meil on vastas teistsugune meeskond, siis meie meeskond on ikkagi sama. Me tegime seda üks kord ning suudame teha ka teine kord. Peame endast andma absoluutse maksimumi. Kui kõik läheb hästi, siis teeme veel ühe tagasituleku."

Juventuse mängijad on kohtumise eel tunnistanud, et Barcelona kujutab endast Nou Campi staadionil suurt ohtu. "Ma arvan, et meil on 60-40 võimalus edasi pääseda, kuid me teame, et Nou Campil on kõik mängud pikad ja rasked," tõdes aastaid Barcelonas mänginud Juventuse äärekaitsja Dani Alves. "Me tahame väravaid lüüa, mitte ainult kaitsmisest mõelda. Kui me Barcelona alistame, mida ma ka loodan, lülitame konkurentsist parima meeskonna maailmas."

Teises vastasseisus võõrustab Monaco Dortmundi Borussiat, avamängus oli Prantsusmaa liigas esikoha eest võitlev Monaco Kylian Mbappe kahe värava toel Saksamaa klubist üle 3:2. Vaid päev varem rünnati Dortmundi meeskonda vedanud bussi, mille tagajärjel sai keskkaitsja Marc Bartra vigastada, kuid klubi peatreeneri Thomas Tucheli sõnul on juhtunu möödanik.

"Me oleme juhtunu selja taha jätnud, oleme emotsionaalselt stabiilsed ja eesootavale matšile täielikult keskendunud," vahendab Reuters Tucheli sõnu. "Me teame oma tugevusi ja seda, mida me peame tegema. Meil on olnud hiilgav Meistrite liiga hooaeg ja me ei taha, et see siin lõppeks. Esimeses mängus oli keskendumist silmas pidades võimatu olla oma tavapärasel tasemel."

"Oleks viga arvata, et me oleme edasipääsu juba kindlustanud, kuid see püsib meie alateadvuses," vahendab L'Equipe Monaco kapteni Radamel Falcao sõnu. "Me peame mängima samamoodi nagu me oleme teinud kogu hooaja jooksul. Mängijad on valmis, et endast kõik anda."