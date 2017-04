Raevunud Vidal: kohtunik röövis meilt edasipääsu

Eilses mängus saatis saatis ungarlasest vilemees Viktor Kassai teise kollase kaardi tõttu 84. minutil väljakult minema Bayerni keskväljamootori Arturo Vidali ning jättis jõusse Reali kaks väravat, mille Hispaania klubi lõi suluseisust.

"Kui Real kartma hakkas, alustas kohtunik oma etteastet," sõnas Vidal pärast kohtumist. "Selline röövimine ei tohiks Meistrite liigas aset leida. Me tahtsime edasi pääseda ja see, et niivõrd tähtsa mängu otsustab kohtuniku tegutsemine, tekitab viha. Ta tegi palju vigu ja lülitas meid Meistrite liigas konkurentsist."

"On raske leppida sellega, et kohtunikud sind niimoodi alandavad. See tekitab palju viha."