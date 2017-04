Antonovi koduklubi on tõelistes raskustes

Kui talvepausilt naasis Horn edukalt, võites esimesest neljast mängust kolm, siis seejärel on oma mängurütm täielikult kaotatud, kirjutab Soccernet.ee. Eilse 29. vooru kohtumise raames võõrustati Lustenau Austriat ja neile kaotati 1:2. Kõik väravad löödi avapoolajal.

Antonov alustas tavapäraselt Horni põhikoosseisus ning 85. minutil vahetati ta puhkama.

Liigatabelis on 29 punkti peale pidama jäänud Horn langenud eelviimaseks ehk üheksandaks. Väljalangemistsoonist väljasaamiseks on neil puudu vähemalt kolm punkti, kuid kaheksandal meeskonnal on üks mäng vähem peetud. Eilne vastane Lustenau on 46 silmaga kolmas.