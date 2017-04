Tippsporti naasnud Rebane: väisisin nii kõrgel tasemel mängimisest ära

"Võistkond oli energiat ja tahtmist täis ning ma läksin nendega lihtsalt kaasa," ütles Rebane ETV-le. "Sellise energiaga sa ei saagi kaotada. Meie kodusaal on meie trump. Me läksime kohe alguses ette, mis lisas meile enesekindlust. Eelmine kord oli vastupidi. Rapla läks juhtima ning meie olime tagaajaja rollis."

Rebane pidas vahepeal kahe ja poole aasta pikkuse võistluspausi. "Väsisin nii kõrgel tasemel mängimisest ära, lisaks selle sain külge puukborrelioosi," meenutas Rebane, keda üllatas enda naasmine korvpalliparketile. "Käisin Tallinna Ülikooli mänge vaatamas, kus nad tegutsesid suure emotsiooniga. Pärast karikafinaali mõtlesin, et ma ei saa jätta sellist võimalust kasutamata. Nende mäng sobis mulle."

Puasi ajal ennast esiliigas vormis olnud Rebane tunnistas, et naasmine polnud kerge. "Tagasitulek on olnud päris raske, seda eriti esimeses kahes kohtumistes Raplaga," lausus Rebane. "Nüüd on poolteist kuud joostud ja võib-olla hakkab mängu natuke tulema."

Oma tulevikku pole Rebane paika pannud. "Mängin selle hooaja ära ja siis vaatan, mis edasi saab," lisas Rebane.