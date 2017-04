TTÜ peatreener: me ei suutnud suurt tahtmist peast jalgadesse viia

Tänane kohtumine Pärnu spordihallis möödus esimestest minutitest peale võõrustajate kontrolli all. Poolajaks juhtis Pärnu 40:28 ja teisel poolajal vahe vaid kasvas, parimal juhul 32 punktile ning oli lõpuks 85:61. "Me olime kahes mängus võidule lähedal, kuid ei saanud seda kätte," ütles TTÜ peatreener Rait Käbin ETV spordisaatele. "Tahtmine oli nii suur, et me ei suutnud seda peast jalgadesse viia."

Pärnu ootab poolfinaalivastast paarist Kalev/Cramo - Rakvere Tarvas/Palmse Metall. "Suure tõenäosusega kohtume Kalev/Cramoga," ennustas pärnakate juhendaja Heiko Rannula. "Mis strateegiat seal olla saab, tuleb nii kõvasti mängida, kui torust tuleb. Meil on omad väikesed plussid ka olemas, mille püüame ära kasutada."