Pirgit Püü: nad tulid suure hurraaga peale

Finaalseeriale andis vajaliku lisasära endine koondislane, 28-aastane Tallinna Ülikooli ääremängija Viive-Kai Rebane, kes näitas hingestatud esitusega, et on pika pausi järel suures mängus tagasi. Üleplatsimängijana täna Rapla vastu 25 punkti visanud ja 14 lauapalli hankinud Rebane tõestas, et meisterlikkust maha ei maga, isegi kui kõrgliigaks ketsid jalga tõmmata 2,5 aastase vahe järel. "Vahepeal väsisin nii kõrgel tasemel mängimisest ära," ütles Rebane ETV spordisaatele. "Ma ei tundnud enam mängust rõõmu ning oli aeg tagasi astuda. Ma ei uskunud, et naasen, kuid kui käisin Tallinna Ülikooli mänge vaatamas, siis sai otsustavaks see, et nad tegutsesid suure emotsiooniga."

Oma kitsas võimlas keeras TLÜ vastase hingamise kiirelt kinni ja pääses 15 punktiga juhtima ning ei andnud kordagi liidriohje käest. Poolaaeg võideti Rapla vastu 37:26 ja ja kogu mäng 74:61. Murdemomentidel mängis nauditavalt Mirjam Nikolai, kes naases märtsis teise lapse kõrvalt väljakule ja viskas täna 16 punkti. "Ma pole vahepeal jõudnud korralikult trenni teha, aga vorm läheb paremaks," tõdes Nikolai. "Loodan, et ma seeria lõpus ära ei väsi."

Lauas vastasele lausa 18:46 alla jäänud Rapla parimana viskasid Laina-Mesila Kaarmann 23 ja Pirgit Püü 12 punkti. "Nad tulid suure hurraaga peale, mida nad alati teevad," lausus Püü. "Vahe kümme punkti, mis alguses tuli, see ka jäi. Õhus on tunda finaalide hõngu!"