Jaanimaale Saksamaal võit, Patrailile kaotus

Mait Patraili tööandja Hannover-Burgdorf sai kaheksanda järjestikuse kaotuse, kui jäi kodus Magdeburgile alla 23:28. Patrail viskas kaks väravat. Liigatabelis on Melsungen kaheksa vooru enne hooaja lõppu kaheksandal koha ja Hannover kümnes. Juhib Rhein-Neckar Löwen.

Saksamaa esiliigas teenisid eestlaste tööandjad kaks viiki ja kaks kaotust. Jürgen Rooba koduklubi HSG Nordhorn-Lingen viigistas kodus Wilhelmshaveneriga 26:26. Rooba viskas ühe värava. Karl Toomi tööandja TC 1893 Neuhausen viigistas võõrsil samuti 26:26 TuS Ferndorfiga. Janar Mägi viskas neli väravat, kui EHV Aue jäi 25:29 alla VfL Bad Schwartaule. Karl Roosna jäi Esseni TUSEMi 26:27 kaotusmängus Hüttenbergile nullipoisiks. Liigatabelis on Nordhorn-Lingen 8., Aue 10., TUSEM 15. ja Neuhausen 19. ehk eelviimane.

Rumeenia kõrgliigas jätkab Martin Johannsoni tööandja Bukaresti Steaua turniiri kohtadele alatest üheksandast. Viimati alistati võõrsil Satu Mare 24:23. Johannson skoori ei teinud ning Steaua on niinimetatud play-out'i turniiri liider.

Prantsusmaa tugevuselt teises liigas viskas Armi Pärt kolm väravat, kui Massy Essonne alistas 29:23 Grand Nancy Metropole. Tabelis on Massy 31 punktiga neljas, kuid Istres ja Pontault-Combault on vaid kahe punkti kaugusel.

Soome meistrivõistlustel mängitakse kolme võiduni peetavaid poolfinaale. Nii Taavi Tibari ja Ardo Puna tööandja Siuntio kui Sten Toomla GrlFK on jäänud 0:2 kaotusseisu. Siuntio on Riihimäki Cocksilt teeninud 25:40 ja 28:35 kaotused. Puna on visanud 5 ja 7 ning Tibar 0 ja 3 väravat. GrlFK on BK-46 meeskonnale jäänud alla 23:37 ja 31:33. Toomla arvele on kantud 6 ja 2 väravat.

Islandi meistrivõistlustel alustab Mikk Pinnoneni koduklubi Afturelding sel nädalal poolfinaalseeriat Hafnarfjorduri vastu. Veerandfinaalseerias alistas Afturelding Selfossi mängudega 2:0.