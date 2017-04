Tallinna Ülikool viigistas kindla võiduga finaalseeria

Finaal on nüüd seisus 1-1 ja kolmas kohtumine peetakse neljapäeval Raplas. Avamäng laupäeval Raplas oli lõppenud kodunaiskonna kasuks lisaajal 79:74.

TLÜ oli seks mänguks suurepäraselt valmis ning keskendunult haarati ohjad. Kaitses oli TLÜ üliagressiivne, lauda kontrolliti mõlemal pool väljakut ning rünnak jooksis esimesed kümme minutit väga hästi (23:14). Teisel veerandil toimis TLÜ kaitse samaväärselt, ent rünnak jäi toppama. Samas ei suutnud ka Rapla KK oma mängu leida. Poolajaks TLÜ edu 37:26.

TLÜ suurim edu täna oli 15 punkti. Ning alla 6 punkti see teisel poolajal ei kahanenud. Seega, läks küll põnevaks, aga mitte nugade peale. TLÜ haare oli täna niipalju tugevam, tahe niipalju suurem ja otsustavus (vt Rebane, Kasemägi, Nikolai) märksa kõrgemal tasemel. Rapla poolelt vaid Laina Mesila-Kaarmann oli täna ülesannet ekõrgusel.

Viive-Kai Rebane, mängu kangelane, lausus väsinu kuid rõõmsana: "Püüdsime täna algusest peale oma mängujoonist järgida ja neid raskeid otsuseid tegema sundida. Osalt see ka õnnestus, täna oli suuresti meie mäng, vaid Laina tegi meile palju pahandust. Nüüd on seis 1-1 ja ükskord tuleb hakata ka Raplas võitma."

Omaenda suurepärase partii kohta ütles Rebane, et tõmbas küll lõõrid korralikult kinni, aga minek on tõesti kuude ja nädlatega paremaks läinud. Rebane oli täna domineeriv jõud nii rünnakul kui kaitses.

Tallinna Ülikool-FCR Media/Rapla KK 74:61 (37:26)

Lauapallid: 49-23

Korvisöödud: 20-17

Pallikaotused: 24-17

Vaheltlõiked: 7-10

2 p: 48 vs 43 %

3 p: 44 vs 21 % (TLÜ-l 9/4)

vv: 71 vs 80 %

TLÜ: Viive-Kai Rebane 26 pt, 14 lp (15/11), Trine Kasemägi 18+12+2 (15/8), Mirjam Nikolai 16+4+5, Eliise Pajumets 5+5 lp, Samantha MacKay 5+4+9+2 (11/2)

Rapla KK: Laina Mesila-Kaarmann 23+4+3+2 (14/8), Pirgit Püü 12+4+6 (13/5), Annika Köster 8 pt, Darja Lipanskaja 7 pt, Francisca Donders 5+2+5+3

Finaali kolmas mäng peetakse neljapäeval, 20. aprillil algusega kell 18.30 Raplas.