Sepa jalgpallikeskusesse tuleb ka teine Venemaa superklubi

Tartu JK Tammeka poolt korraldatava Sepa Elite Cupi osalejate seast leiab nii Baltimaade kui kogu Euroopa tippklubide noori. Škoda karikatele mängitav 2005. aastal sündinud poiste turniir toimub 29.-30. aprilli Tartus, Sepa jalgpallikeskuses.

"Heameel on näha, et Sepa jalgpallikeskus aitab meil tuua Tartusse niivõrd nimekaid tegijaid. Lisaks rahva- ja noortespordile aitab Sepa kaasa kõrgetasemeliste väliskontaktide arendamisele," rääkis Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik.

Tänaseks on turniiril osalejate nimekiri lukus. Lisaks Zeniidile leiab osavõtjate hulgast Euroopa suurklubid Moskva Spartak, West Ham United ja FC Schalke 04. Tartusse saabuvast Schalke akadeemiast on aastate jooksul välja kasvanud jalgpallimaailma suurnimed nagu Manuel Neuer, Mesut Özil ja Julian Draxler. West Hami akadeemiast on sirgunud aga Frank Lampard, Rio Ferdinand, Joe Cole ja Michael Carrick.

Lisaks Zeniidile, Spartakile, Schalkele ja West Hamile on oma osalust kinnitanud teiste seas ka JK Tammeka, Nõmme Kalju, Tallinna JK Kalev, Riia FC/Šitika FA (Läti), FK Jelgava (Läti) ja VJS (Soome).